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Орловцы беспокоятся, что не могут сделать прививку от гриппа

Орловцы беспокоятся, что не могут сделать прививку от гриппа

В Орловской области пока не началась прививочная кампания против гриппа.  Жители региона волнуются, что прошла первая декада сентября, а вакцинироваться от гриппа невозможно.

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