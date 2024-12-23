Сегодня слушал весь день немецкие новости, нечаянно . И весь день только траур по случившемуся в Магдебурге и всякие военкорры(зачеркнуто).
про Магдебург, очень коротко
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
И это для Европы только начало, дальше только хуже будет, если даже 50-ти летние психиаторы, идут такие теракты совершать. Так что готовьтесь.
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11 час.
КК
Коля Колянов
А со средней азией вообще закрыть границу,мигрантов депортировать в привычный ареал проживания.
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10 час.
НК
Наталья Котельникова
А у нас, как будет?
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6 час.
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