В дни, когда риск ядерной войны обсуждают применительно к Европе, Азии (конкретно — Корее) и Ближнему Востоку одновременно, детское воспоминание нового премьер-министра Японии Сигэру Исибы оказалось кстати.
Первый бунт Японии против США состоялся. Ждем второго
Комментарии
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лл
лина любимцева
Не больно радуйтесь "бунту Японии" против США. Если Япония вырвется из-под контроля США, япошки такого натворят, мало не покажется. Это пока еще США их держат в узде. сколько еще им это будет удаваться? И надо помогать США в этом.
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7 час.
Sergiy Che
Вот ведь глупая курица! Чему "помогать"? Тем что Пиндосы используют Японии у наших ДВ-берегов Японию как их непотопляемый авианосец?!
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1 час.
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