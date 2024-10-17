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Первый бунт Японии против США состоялся. Ждем второго

Первый бунт Японии против США состоялся. Ждем второго

В дни, когда риск ядерной войны обсуждают применительно к Европе, Азии (конкретно — Корее) и Ближнему Востоку одновременно, детское воспоминание нового премьер-министра Японии Сигэру Исибы оказалось кстати.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Не больно радуйтесь &quot;бунту Японии&quot; против США. Если Япония вырвется из-под контроля США, япошки такого натворят, мало не покажется. Это пока еще США их держат в узде. сколько еще им это будет удаваться? И надо помогать США в этом.
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7 час.
Sergiy Che
Вот ведь глупая курица! Чему &quot;помогать&quot;? Тем что Пиндосы используют Японии у наших ДВ-берегов Японию как их непотопляемый авианосец?!
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1 час.

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