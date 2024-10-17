Первый бунт Японии против США состоялся. Ждем второго

лл

лина любимцева

Не больно радуйтесь "бунту Японии" против США. Если Япония вырвется из-под контроля США, япошки такого натворят, мало не покажется. Это пока еще США их держат в узде. сколько еще им это будет удаваться? И надо помогать США в этом.