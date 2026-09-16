❗️В Судаке задержали гражданку Украины за призывы к насилию над русскими Женщина 1961 года рождения создала аккаунт в мессенджере и в чате одного из сообществ опубликовала материалы с призывами к насилию против русских.
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