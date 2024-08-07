Тель-авивский «Маккаби» продлил контракт с Рафи Менко

Израильский клуб объявил о продлении контракта с легким форвардом (30 лет, 200 см) на сезон-24/25. В минувшем розыгрыше чемпионата Израиля Менко набирал 8,0 очка, 4,5 подбора и 1,0 передачи в среднем за игру.