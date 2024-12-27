Сотрудники Управления МВД России по Оренбургской области приняли участие во Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз»

В рамках Всероссийской акции профилактической направленности «Полицейский Дед Мороз» культурным центром УМВД России по Оренбургской области было проведено культурно–массовое мероприятие «Новогодний хоровод» для воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Гармония».
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