В Крыму предлагают ужесточить ответственность за публикацию фейков

Предложение о более строгом наказании за распространение ложной информации в отношении военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного, который был ранен в Курской области, появилось в Крымском отделении Союза журналистов России.
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