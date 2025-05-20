Девятнадцатого мая между президентом РФ Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, который оба лидера описали как успешный.
«Отступление США»: реакция мировых СМИ на разговор Путина и Трампа
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
людмила михайлик
Надеемся,что разговор Путина и Трампа приведет к уходу конфликта с Украиной, чтобы сохранить наших солдат
Ответить
17 час.
Вячеслав Карюкалов
Здорово.
Ответить
16 час.
Владимир Соловьев
"Президент США дал понять, что не готов присоединиться к Европе с новыми санкциями против России". ЕВРОПА ПРОГНИЛА НАСКВОЗЬ МОРАЛЬНО И ФИЗИЧЕСКИ СО ВРЕМЁН НАПОЛЕОНА. ТРАМПУ НЕ ИНТЕРЕСНА ЭТА ГНИЛЬ, У НЕГО ЕСТЬ СВОЁ ВИДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ.
Ответить
12 час.
Свежие комментарии