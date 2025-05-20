Политика как он...
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Политика как она есть

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«Отступление США»: реакция мировых СМИ на разговор Путина и Трампа

«Отступление США»: реакция мировых СМИ на разговор Путина и Трампа

Девятнадцатого мая между президентом РФ Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, который оба лидера описали как успешный.

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Комментарии
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людмила михайлик
Надеемся,что разговор Путина и Трампа приведет к уходу конфликта с Украиной, чтобы сохранить наших солдат
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17 час.
Вячеслав Карюкалов
Здорово.
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16 час.
Владимир Соловьев
&quot;Президент США дал понять, что не готов присоединиться к Европе с новыми санкциями против России&quot;. ЕВРОПА ПРОГНИЛА НАСКВОЗЬ МОРАЛЬНО И ФИЗИЧЕСКИ СО ВРЕМЁН НАПОЛЕОНА. ТРАМПУ НЕ ИНТЕРЕСНА ЭТА ГНИЛЬ, У НЕГО ЕСТЬ СВОЁ ВИДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ.
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12 час.
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