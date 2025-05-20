Надеемся,что разговор Путина и Трампа приведет к уходу конфликта с Украиной, чтобы сохранить наших солдат

Владимир Соловьев

"Президент США дал понять, что не готов присоединиться к Европе с новыми санкциями против России". ЕВРОПА ПРОГНИЛА НАСКВОЗЬ МОРАЛЬНО И ФИЗИЧЕСКИ СО ВРЕМЁН НАПОЛЕОНА. ТРАМПУ НЕ ИНТЕРЕСНА ЭТА ГНИЛЬ, У НЕГО ЕСТЬ СВОЁ ВИДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ.