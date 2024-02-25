Трамп заявил, что уволит Байдена на предстоящих президентских выборах

Кандидат на пост президента Соединенных Штатов и бывший американский лидер Дональд Трамп после победы на праймериз в Южной Каролине заявил о своей уверенности в том, что сумеет заполучить победу над действующим главой государства Джо Байденом в рамках предстоящих выборов.