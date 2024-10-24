В Чечне неизвестные напали на колонну Росгвардии, один боец погиб

Неизвестные люди напали на колонну Росгвардии в пригороде Грозного. Как сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее ведомство, в результате происшествия один военнослужащий погиб, а другой получил ранения.
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