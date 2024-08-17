Что будет дальше? Гурулев высказался о приграничье России

На сегодняшний день противника удалось остановить. ВС РФ наносят врагу поражение. Однако, необходимо понимать, что противник преследует политические цели, а значит, будет пытаться любой ценой держаться за этот плацдарм.
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