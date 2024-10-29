Обновленный седан Ioniq 6 – первые изображения

Электрическая 4-дверка средних размеров Ioniq 6 появилась в линейке моделей Hyundai в 2022 году. Машина оказалась вторым на 100-процентов «батарейным» автомобилем компании, расположившись рядом с хэтчбеком Ioniq 5.
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