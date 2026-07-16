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Регионы России

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Собянин сообщил о нейтрализации более 200 дронов, летевших в Москву

Собянин сообщил о нейтрализации более 200 дронов, летевших в Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с вечера 15 июля до 9 утра 16 июля в сторону Московского региона направлялось более 200 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), большая часть из которых была нейтрализована силами противовоздушной обороны на дальних подступах.

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