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Военный политолог Иванников объяснил, чем грозит властям Украины сдача Бахмута

Военный политолог Иванников объяснил, чем грозит властям Украины сдача Бахмута

Военный политолог, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников заявил, что украинский президент Владимир Зеленский вновь начнет менять руководителей различных ведомств и структур после сдачи боевиками ВСУ Бахмута (Артёмовска).

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