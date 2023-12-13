TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

694 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Ребров
    Эх я бы этим адвокатам по рублю присудил за издержки, а филе 3 как обычным людям присуживают“От безысходности...
  • Сергей Туренко
    Когда наконец-то уберут эти все эти рожи с центрального телевидения. Просто уже не хочется включать телевизор. Нужно ...“От безысходности...
  • Светлана Грушкина
    Даня, сила не в мышцах, сила в мозгах. Судя по твоему лобику , ум у тебя отсутствует. Тренируй мозг, Даня.Соловьев на очере...

Певец SHAMAN готовится дать концерт в Киеве

Певец SHAMAN готовится дать концерт в Киеве

В интернет-пространстве появилась любопытная информация, которая не оставила равнодушными поклонников Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НН
Надежда Никитина
Бред, однозначно. Наша вонючая тусовочка постаралась. От зависти скоро сдохнут.
Ответить
10 час.
СГ
Светлана Грушкина
Бесталантливые, безголосые, аморальные &quot;Звезды&quot; Оставьте парня в покое. Развивайте свой талант и не завидуйте Шаману. Проходит ваше время, вы стали народу не интересны.
Ответить
10 час.
А
Анатолий
Задолбали всякую херню писать! Новостей нет?
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх