В интернет-пространстве появилась любопытная информация, которая не оставила равнодушными поклонников Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN.
Певец SHAMAN готовится дать концерт в Киеве
Комментарии
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НН
Надежда Никитина
Бред, однозначно. Наша вонючая тусовочка постаралась. От зависти скоро сдохнут.
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10 час.
СГ
Светлана Грушкина
Бесталантливые, безголосые, аморальные "Звезды" Оставьте парня в покое. Развивайте свой талант и не завидуйте Шаману. Проходит ваше время, вы стали народу не интересны.
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10 час.
А
Анатолий
Задолбали всякую херню писать! Новостей нет?
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4 час.
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