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Golden Spin. Теннелл, Торнгрен, ван Зандерт, Скизас и Шотт покажут произвольные программы

9 декабря на турнире Golden Spin of Zagreb в Хорватии женщины представят произвольные программы. После короткой лидирует американская фигуристка Брэди Теннелл.

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