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Царьград

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Во Владимире цыганка-целительница обманула пенсионерку на 250 тыс.

Во Владимире цыганка-целительница обманула пенсионерку на 250 тыс.

Во Владимире завершено расследование уголовного дела о мошенничестве. Сотрудниками следственного подразделения УМВД России по городу Владимиру была собрана исчерпывающая доказательная база, позволившая передать материалы в суд в отношении женщины цыганской народности.

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