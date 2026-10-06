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Сергей Ташуев: «На большой дом в Подмосковье заработал на одном контракте. Керимов меня правильно оценил, когда я вывел «Анжи» в РПЛ. Дал бонус выше, чем обещал»

Бывший главный тренер клубов РПЛ Сергей Ташуев высказался о своем отношении к деньгам. «Никогда не думаю о том, сколько окладов прописывать в контракте на случай увольнения.

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