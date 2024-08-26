Суд рассмотрит вопрос о заочном аресте экс-совладельца «Открытие холдинга»

Рассмотрение ходатайства следствия о заключении под стражу заочно бывшего совладельца АО «Открытие холдинг» Вадима Беляева на 28 августа назначил Тверской суд Москвы, сообщает 26 августа ТАСС со ссылкой на источник в суде.
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