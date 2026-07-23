Снять деньги в «чужих» банкоматах станет сложнее: Новые лимиты карт с июля 2026 года

В июле 2026 года правила получения наличных в России существенно изменились. Крупнейшие финансовые учреждения страны одновременно пересмотрели политику выдачи денег через банкоматы, которые не находятся в их сети или не принадлежат банкам-партнерам, сообщает ИА DEITA.