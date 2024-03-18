Понедельник, 1️⃣8️⃣ марта, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 😴 Всемирный день сна 🚨💧Чистый понедельник 🧔День рождения электрической бритвы 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1662 год - в Париже начал курсировать первый в мире общественный транспорт 📔 1871 год - во Франции объявляется о создании революционного правительства - Парижской коммуны 📔 1892 год - учреждён Кубок Стэнли - хоккейный приз для лучшей команды 📔 1900 год - основан голландский профессиональный футбольный клуб "Аякс" 📔 1931 год - в США началось производство первых электрических бритв 📔 1960 год - на экраны советского телевидения вышла передача "Клуб путешественников".