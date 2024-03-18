НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

2 подписчика

Понедельник, 1️⃣8️⃣ марта, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 😴 Всемирный день сна 🚨💧Чистый понедельник 🧔День рождения электрической бритвы 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1662 год - в Париже начал курсировать первый в мире общественный транспорт 📔 1871 год - во Франции объявляется о создании революционного правительства - Парижской коммуны 📔 1892 год - учреждён Кубок Стэнли - хоккейный приз для лучшей команды 📔 1900 год - основан голландский профессиональный футбольный клуб "Аякс" 📔 1931 год - в США началось производство первых электрических бритв 📔 1960 год - на экраны советского телевидения вышла передача "Клуб путешественников".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх