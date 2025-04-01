Российская фолк-группа опередила в рейтинге Леди Гагу

Интерес к российской этно-электронике становится стабильной тенденцией в международных стримингах. Башкирская группа Ay Yola на днях вошла в первую десятку хитов Shazam, обойдя Леди Гагу, чья Abracadabra занимает девятое место.
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