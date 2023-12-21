Русские забивают новые "ядерные" координаты. Всего один ход РФ выбьет "западную дурь" из Суоми

2 дня назад 2,6K прочитали На последней пресс-конференции президент РФ Владимир Владимирович Путин заявил, что никаких разногласий (а тем более территориального конфликта) между Россией и Финляндией не было, а все экономические споры были давно урегулированы.
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