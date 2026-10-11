Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Грязные тайны тех, кого боялись даже президенты. Что скрывали Билл Гейтс и Джефф Безос?

Грязные тайны тех, кого боялись даже президенты. Что скрывали Билл Гейтс и Джефф Безос?

Имена Билла Гейтса и Джеффа Безоса знают все. Один подарил миру компьютер почти в каждом доме, второй — магазин, в котором можно купить что угодно, не вставая с дивана.

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