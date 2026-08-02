Советская карикатура на семейную тему

Великовозрастные лоботрясы, сидящие на шее у своих работящих стариков-родителей, ветхие старички, которые женятся на юных особах, недоумение взрослого поколения по поводу моды и увлечений младшего, скоропалительные браки молодежи.
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