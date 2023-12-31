Ким Чен Ын: Война на Корейском полуострове может начаться в любое время

Глава КНДР Ким Чен Ын заявил сегодня, что война на Корейском полуострове может теперь начаться в любое время, а объединение между северной и южной частями страны более невозможно и КНДР больше не будет преследовать такую цель.
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