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Мирослава Бердник: Улицы в Киеве названы в честь убийц евреев и полицаев

Мирослава Бердник: Улицы в Киеве названы в честь убийц евреев и полицаев

На сайте Единого центра правовой помощи «Соотечественники» опубликована новая запись журналиста и бывшей политзаключённой Мирославы Бердник: Улицы в Киеве названы в честь убийц евреев и полицаев из вспомогательных отрядов СС.

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