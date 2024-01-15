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Александр Сидякин: в регионах откроют около 50 штабов общественной поддержки

Александр Сидякин: в регионах откроют около 50 штабов общественной поддержки

В январе в регионах России появится около 50 новых штабов общественной поддержки. В них будут проводить образовательные и общественные проекты, а также мастер-классы и вебинары, рассказал руководитель центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин.

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