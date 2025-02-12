На Западе назвали условие для урегулирования на Украине

Урегулирование украинского конфликта возможно, только если НАТО не будет вмешиваться. Об этом заявил депутат нидерландской правой партии «Форум за демократию» (FvD) и член парламента Нидерландов Гидеон ван Мейерен, сообщает РИА Новости.
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