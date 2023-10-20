Чрезвычайно высокий спрос на ипотеку в России в сентябре сохранился

По предварительным данным ЦБ РФ, ипотека в сентябре снова побила рекорд. Отмечается, что прирост портфеля за сентябрь составил 4,2% (+3,7% в августе), а с начала года – 23,5%, что выше аналогичного показателя исключительного 2021 года (20,9%).