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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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БАНДИТЫ УСТРОИЛИ ПОГРОМ В РОССИИ - И ДОВОЛЬНЫ: ЛАЗЕЙКУ ДЛЯ "ГОСТЕЙ" ПОРА ЗАКРЫТЬ

Миграционный бизнес, выращенный в России бессовестными лоббистами, вздрогнул. На коррупционеров, тихо продающих Родину мигрантам, объявили охоту.

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Комментарии
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Нина Грекова
Беременных мигранток - прямо на границе, возвращать на свою родину. Пусть рожают дома. Они здесь ... не нужны.
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56 мин.
И
Искандер
Мать вашу: &quot;Депутаты уже всерьёз думают о том, чтобы запретить гастарбайтерам перевозить в нашу страну семьи&quot;! А до этого они &quot;несерьёзно&quot; занимались вопросом?! Когда эти &quot;думаки&quot; хоть что-то СДЕЛАЮТ?!
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50 мин.
Наталья Волкова
Никогда. Эти престарелые думцы до бесконечности будут решать, как незаменимых специалистов оставить на местах, ведь нам так нужны они
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24 мин.

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