Миграционный бизнес, выращенный в России бессовестными лоббистами, вздрогнул. На коррупционеров, тихо продающих Родину мигрантам, объявили охоту.
БАНДИТЫ УСТРОИЛИ ПОГРОМ В РОССИИ - И ДОВОЛЬНЫ: ЛАЗЕЙКУ ДЛЯ "ГОСТЕЙ" ПОРА ЗАКРЫТЬ
Комментарии
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Нина Грекова
Беременных мигранток - прямо на границе, возвращать на свою родину. Пусть рожают дома. Они здесь ... не нужны.
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56 мин.
И
Искандер
Мать вашу: "Депутаты уже всерьёз думают о том, чтобы запретить гастарбайтерам перевозить в нашу страну семьи"! А до этого они "несерьёзно" занимались вопросом?! Когда эти "думаки" хоть что-то СДЕЛАЮТ?!
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50 мин.
Наталья Волкова
Никогда. Эти престарелые думцы до бесконечности будут решать, как незаменимых специалистов оставить на местах, ведь нам так нужны они
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24 мин.
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