БАНДИТЫ УСТРОИЛИ ПОГРОМ В РОССИИ - И ДОВОЛЬНЫ: ЛАЗЕЙКУ ДЛЯ "ГОСТЕЙ" ПОРА ЗАКРЫТЬ

Нина Грекова Беременных мигранток - прямо на границе, возвращать на свою родину. Пусть рожают дома. Они здесь ... не нужны.

И Искандер Мать вашу: "Депутаты уже всерьёз думают о том, чтобы запретить гастарбайтерам перевозить в нашу страну семьи"! А до этого они "несерьёзно" занимались вопросом?! Когда эти "думаки" хоть что-то СДЕЛАЮТ?!