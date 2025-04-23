Папа Франциск: последний путь Понтифика и испытание для Ватикана Ирина Валькова26 апреля 2025 года в истории Католической Церкви и всего мира будет отмечен как день прощания с Папой Римским Франциском — одним из самых неординарных понтификов последних десятилетий.