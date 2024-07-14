Без американской помощи «никакой зловредной деятельности ГУР, СБУ и в целом Банковой и не было бы», написала представитель МИДСоединенные Штаты спонсировали покушение Украины на президента России Владимира Путина, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.