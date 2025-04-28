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  • Вадим Скоробогатов
    Слово "умный"..надо бы ковычками отметить.Ничего, кроме дро...
  • Александр
    👍"Боевые буряты". ...
  • Анатолий Страшко
    Читать этого сального дядю неприятно. Не то что видеть. Этот стратег ведь довоевался до того , что его выгнали из арм...Ничего, кроме дро...

Крым — России, Тайвань — Китаю: вот новый мир. А на что рассчитывают США?

Крым — России, Тайвань — Китаю: вот новый мир. А на что рассчитывают США?

Глобальный нарратив США был серьезно подорван такими событиями, как российская специальная военная операция на Украине, действия Турции в Ливии, Карабахе и Сирии после подавления попытки госпереворота 15 июля 2016 года, проект Китая "Один пояс, один путь", шаги по наращиванию военной мощи в Южно-Китайском море, пошатнувшие равновесие в Индо-Тихоокеанском регионе, а также решительная стратегия Пекина в отношении Тайваня.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
Да не надо никакой &quot;Крым - России&quot;! Крым - это УЖЕ (и давно!) - Россия!! И  ВСЕГДА  был Россией!!
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