"Ситуация критическая". Эксперт оценил волнения Матвиенко из-за низких зарплат педагогов

Глава профсоюза "Учитель" заявил amic.ru, что у педагогов адская работа с множеством конфликтов и бумажной волокитой Возмущение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко зарплатами молодых учителей отражает беспокойство властей ситуацией в сфере образования, которая стремительно ухудшается, заявил в беседе с amic.