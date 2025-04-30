"Ситуация критическая". Эксперт оценил волнения Матвиенко из-за низких зарплат педагогов

Глава профсоюза "Учитель" заявил amic.ru, что у педагогов адская работа с множеством конфликтов и бумажной волокитой Возмущение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко зарплатами молодых учителей отражает беспокойство властей ситуацией в сфере образования, которая стремительно ухудшается, заявил в беседе с amic.
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