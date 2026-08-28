Когда сантиметры решают все: как расставить мебель, чтобы комната выглядела гармонично и дорого

Диван, придвинутый к стене, лишает комнату визуальной глубины. Сдвинув его вперед всего на пару сантиметров, вы создадите едва заметную тень, отделяющую спинку от стены, что мгновенно осветлит пространство, считают эксперты издания Ntr.
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