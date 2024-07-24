СЕРГЕЙ БОГАТЫРЁВ Не стал спешить с публикацией материалов по данному поводу. У нас нет времени /возможности быть «новостным каналом» типа «Раньше всех или почти…» или «Соловьев LiVE».
«Байден фсёёё»
Комментарии
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И
Иван
Харисс можно называть Кандидат- хохотушка. Она по любому поводу открывает полный рот зубов и хохота. И если как-то всё-таки станет, то обхохочет весь мир до полного выпада в осадок. О Боже, как позабыты и топчутся грязными подошвами знаменитые пожелания Ельцина... И как он был не прав в своём восторге,- ничто не сохранит. Иван Ше.
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16 час.
лл
лина любимцева
Жыды, дорвавшиеся до власти в США, просто стебутся над американцами. Байден старый больной человек. Харрис вообще стерва и сволочь. В США ЧТО, уже не осталось нормальных людей?!!
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15 час.
Нина Бакалина
Дура - дурой эта Харисс !
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14 час.
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