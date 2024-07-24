«Байден фсёёё»

И

Иван

Харисс можно называть Кандидат- хохотушка. Она по любому поводу открывает полный рот зубов и хохота. И если как-то всё-таки станет, то обхохочет весь мир до полного выпада в осадок. О Боже, как позабыты и топчутся грязными подошвами знаменитые пожелания Ельцина... И как он был не прав в своём восторге,- ничто не сохранит. Иван Ше.