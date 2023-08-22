Николай Герасименко

Думаю ни какие мобилизации, а тем более такие, как проводятся в Салорейхе сейчас, из под палки, не помогут ни Хунте, ни Западу в целом. Такого государства, как Хохлостан, быть не должно. А всего лишь нужно было исполнить Минские соглашения, и территории сохранили бы, и народу не погубили бы. Ну а у нас другого пути, как выполнить озвученные Верховным задачи, демилитаризация и денацификация, просто нет.