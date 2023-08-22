По мнению немецких аналитиков, население Украины на текущий момент составляет порядка 30 млн человек.
Die Welt: для победы Украине придется мобилизовать 3 млн человек
Комментарии
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Николай Герасименко
Думаю ни какие мобилизации, а тем более такие, как проводятся в Салорейхе сейчас, из под палки, не помогут ни Хунте, ни Западу в целом. Такого государства, как Хохлостан, быть не должно. А всего лишь нужно было исполнить Минские соглашения, и территории сохранили бы, и народу не погубили бы. Ну а у нас другого пути, как выполнить озвученные Верховным задачи, демилитаризация и денацификация, просто нет.
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17 час.
Простой Обыватель
Из остатков опять выделить десять процентов. Итак далее. Икс стремится к нулю. А у населения спросили? Хотят ли они стать нулем.
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17 час.
Владислав Владислав
Шольц - скотина.
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15 час.
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