Хидео Кодзима взял Фила Спенсера на японскую церемонию очищения OD, его новой игры ужасов для XboxХидео Кодзима поделился интересной информацией о разработке своей новой игры ужасов для Xbox: он пригласил босса Xbox Фила Спенсера и других членов игровой команды Microsoft на традиционную японскую церемонию очищения.
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