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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Хидео Кодзима взял Фила Спенсера на японскую церемонию очищения OD, его новой...

Хидео Кодзима взял Фила Спенсера на японскую церемонию очищения OD, его новой...

Хидео Кодзима взял Фила Спенсера на японскую церемонию очищения OD, его новой игры ужасов для XboxХидео Кодзима поделился интересной информацией о разработке своей новой игры ужасов для Xbox: он пригласил босса Xbox Фила Спенсера и других членов игровой команды Microsoft на традиционную японскую церемонию очищения.

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