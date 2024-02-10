Хидео Кодзима взял Фила Спенсера на японскую церемонию очищения OD, его новой игры ужасов для XboxХидео Кодзима поделился интересной информацией о разработке своей новой игры ужасов для Xbox: он пригласил босса Xbox Фила Спенсера и других членов игровой команды Microsoft на традиционную японскую церемонию очищения.