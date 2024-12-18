У каждого восьмого россиянина есть родственники, которым нужен постоянным уход

У каждого восьмого россиянина (13%) есть родственники, нуждающиеся в уходе, которые в силу состояния здоровья не могут самостоятельно выполнять простые ежедневные активности (например, готовить еду, передвигаться, проводить гигиенические процедуры, принимать пищу, убираться) и находиться без присмотра.