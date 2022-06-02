МегаФон проанализировал цифровые привычки детей

МегаФон проанализировал цифровые привычки детей

Дети не любят разговаривать по телефону и в шесть раз активнее смотрят видео, чем играют в игры. К таким выводам пришли эксперты МегаФона, изучив цифровые привычки абонентов в возрасте от 3 до 14 лет.

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