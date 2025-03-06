Уголовное дело о смертельной стрельбе на стадионе направили в суд Миасса

В Челябинской области завершили расследование уголоного дела об убийстве и покушении на убийство. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Миасса утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве и покушении на убийство.