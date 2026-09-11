Петербург получил 340 млн рублей от борьбы с нелегальной занятостью

В бюджет Санкт-Петербурга за январь–март 2026 года дополнительно перечислено 340 млн рублей налогов. Поступлений удалось добиться благодаря деятельности Межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости, уточнили в пресс-службе городского Комитета по труду и занятости населения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Самокатный хаос"...
- ХМАО предупреждае...
- Путь Христа на Го...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым