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Царьград

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Петербург получил 340 млн рублей от борьбы с нелегальной занятостью

Петербург получил 340 млн рублей от борьбы с нелегальной занятостью

В бюджет Санкт-Петербурга за январь–март 2026 года дополнительно перечислено 340 млн рублей налогов. Поступлений удалось добиться благодаря деятельности Межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости, уточнили в пресс-службе городского Комитета по труду и занятости населения.

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