Актер сделал предложение на стадионе — перед матчем «Динамо» 48-летний актер Павел Деревянко сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, 34-летней Зое Фуць прямо на футбольном стадионе.
Павел Деревянко женится: это будет первый брак 48-летнего актера
Комментарии
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Grandad
Перестаньте уже называть взрослых женщин девушками! Это как-то даже неприлично. Только что писали про 35-летнего сына "телесвахи" молодой человек, потом, правда называли его "мужчина" что реальным мужчинам очень неприятно. Давайте всех называть своими именами, как это было принято издавно.
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