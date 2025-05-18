Павел Деревянко женится: это будет первый брак 48-летнего актера

Grandad

Перестаньте уже называть взрослых женщин девушками! Это как-то даже неприлично. Только что писали про 35-летнего сына "телесвахи" молодой человек, потом, правда называли его "мужчина" что реальным мужчинам очень неприятно. Давайте всех называть своими именами, как это было принято издавно.