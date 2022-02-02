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Генеральный директор WADA: «Мы усвоили урок Сочи-2014 и следим за ситуацией. Не боимся повторения ситуации в Пекине-2022»

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли считает, что на Олимпиаде-2022 в Пекине не повторится ситуация с допинг-скандалов в Сочи-2014.

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