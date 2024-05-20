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День Тихоокеанского флота России в 2024 году

День Тихоокеанского флота России в 2024 году

21 мая в России отмечается День Тихоокеанского флота, который ведет свое начало от русской военной флотилии, созданной для защиты дальневосточных территорий Российской империи, морских торговых путей и промыслов.

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