День Тихоокеанского флота России в 2024 году

21 мая в России отмечается День Тихоокеанского флота, который ведет свое начало от русской военной флотилии, созданной для защиты дальневосточных территорий Российской империи, морских торговых путей и промыслов.
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