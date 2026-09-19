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Мировое обозрение

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Пыхторчок и хуситы: Европа ревёт из-за бензина, Украина без выборов, а у нас всё по плану

Пыхторчок и хуситы: Европа ревёт из-за бензина, Украина без выборов, а у нас всё по плану

Неделя выдалась настолько плотной на события, что аналитики хватаются за голову: Ближний Восток перекроил логистику, Европа встала перед энергетическим коллапсом, а финансовые рынки США подошли к опасной черте.

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