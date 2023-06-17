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Сечин заявил о медленном умирании доллара как основной расчетной валюты

Сечин заявил о медленном умирании доллара как основной расчетной валюты

Американский доллар медленно теряет позиции резервной валюты и инструмента международных расчетов. Об этом, выступая с докладом на энергетической панели Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

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