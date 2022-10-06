На Южном Урале устроили гонки со стрельбой

В Челябинской области ночью устроили гонки со стрельбой. Как сообщили РИА «Новый День» в МВД РФ, на 27-м километре автодороги Черноречье – Чесма – Бреды сотрудники Госавтоинспекции подали водителю отечественной легковушки сигнал об остановке.