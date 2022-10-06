РИА Новый день

157 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • tatyanadavydkina
    А что ракеты отменили? Им ведь подорванные мосты явно не помеха. А украинские дебилы начали громить свою инфраструкту...Украина подорвала...
  • Александр Пятнистый
    А сменить номер телефона? И спам прекратится. Да и не мешает через соответствующую структуру (Особый Отдел) проверить...«Поставлена задач...
  • Сергей Семенов
    И что они туда поехали? По телевизору не насмотрелись? Я понимаю если бы лопату в руки взял и работать начал. Все эти...Вице-премьер РФ Х...

На Южном Урале устроили гонки со стрельбой

На Южном Урале устроили гонки со стрельбой

В Челябинской области ночью устроили гонки со стрельбой. Как сообщили РИА «Новый День» в МВД РФ, на 27-м километре автодороги Черноречье – Чесма – Бреды сотрудники Госавтоинспекции подали водителю отечественной легковушки сигнал об остановке.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх