Константин Бондаренко: «Финский вариант»: почему сравнивают замороженные конфликты с Кореей, когда все идет по пути «победы» Украины?

Не могу понять: почему, говоря о возможной заморозке боевых действий, эксперты с двух сторон называют это «корейским вариантом»? В 1953 году заморозка боевых действий на Корейском полуострове подразумевала создание двух формально независимых государств.
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