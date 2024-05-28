GOLOS.EU
Сайт "GOLOS.EU"
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

GOLOS.EU

117 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Пора битву в Европу перенести!Татьяна Монтян: С...
  • Eduard
    А мы согласны бомбить Европу.Хотят войну,они её получат.Не надо бтго стестнятся.Почему должны умирать и горетт города...Татьяна Монтян: С...
  • Вовладар Даров
    Украины нет, возможно что то новое!Михаил Чаплыга: Р...

Константин Бондаренко: «Финский вариант»: почему сравнивают замороженные конфликты с Кореей, когда все идет по пути «победы» Украины?

Константин Бондаренко: «Финский вариант»: почему сравнивают замороженные конфликты с Кореей, когда все идет по пути «победы» Украины?

Не могу понять: почему, говоря о возможной заморозке боевых действий, эксперты с двух сторон называют это «корейским вариантом»? В 1953 году заморозка боевых действий на Корейском полуострове подразумевала создание двух формально независимых государств.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх